В Ставропольском крае разыскали внуков пропавшего в Великую Отечественную красноармейца
Ставропольские поисковики совместно с московскими коллегами разыскали внуков пропавшего без вести защитника Отечества майора, командира артдивизиона, Ивана Максименко.
Судьбу Максименко Ивана Григорьевича узнали активисты «Поискового движения России». Мужчина, родившийся в 1911 году, был уроженцем села Камбулат Петровского района, Ставропольского края.
Призван в Красную армию Иван Максименко был в 1933 году. Остался на сверхсрочную. Дослужился до звания майора, командовал дивизионом гаубичного артиллерийского полка. Числился пропавшим без вести с 1943 года.
Как выяснилось, ставрополец Иван Максименко скончался после тяжелого ранения 22 августа 1943 года в госпитале на Смоленщине. Его могила находится в деревне Мамаево Смоленской области. Сейчас в Ставрополе живут его внуки, которым и сообщили о том, где похоронен их дед.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»