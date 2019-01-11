В Ставропольском крае разыскали внуков пропавшего в Великую Отечественную красноармейца

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-11T09:14:22+03:00

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Ставропольские поисковики совместно с московскими коллегами разыскали внуков пропавшего без вести защитника Отечества майора, командира артдивизиона, Ивана Максименко.

Судьбу Максименко Ивана Григорьевича узнали активисты «Поискового движения России». Мужчина, родившийся в 1911 году, был уроженцем села Камбулат Петровского района, Ставропольского края.

Призван в Красную армию Иван Максименко был в 1933 году. Остался на сверхсрочную. Дослужился до звания майора, командовал дивизионом гаубичного артиллерийского полка. Числился пропавшим без вести с 1943 года.

Как выяснилось, ставрополец Иван Максименко скончался после тяжелого ранения 22 августа 1943 года в госпитале на Смоленщине. Его могила находится в деревне Мамаево Смоленской области. Сейчас в Ставрополе живут его внуки, которым и сообщили о том, где похоронен их дед.