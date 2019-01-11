2019-01-11T10:28:35+03:00
Происшествия

Женщина-водитель из Дагестана разбилась в аварии на Ставрополье

Автолюбительница и её пассажир попали в больницу с травмами головы
Андрей ЗОБОВ
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Машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. Фото: УГИБДД по Ставропольскому краюМашина вылетела с трассы и врезалась в дерево. Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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В четверг на Ставрополье в автоаварии разбилась дагестанка на Chevrolet Captiva. Женщина не слишком внимательно отнеслась к погодным условиям и набрала опасную скорость. В итоге авто врезалось в дерево, а водитель и пассажир попали в больницу.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД края, Chevrolet вылетела с проезжей части на трассе «Моздок — Ищеры» в Курском районе. Дорожные полицейские считают, что к аварии привела невнимательность самой автолюбительницы. Из-за скользкой трассы, сильного ветра и слишком большой скорости машина вылетела на обочину и впечаталась в дерево.

47-летняя жительница Дербента и её пассажир попали в больницу с травмами головы. От более тяжёлых последствий пострадавших спасли пристёгнутые ремни безопасности.

В Госавтоинспекции выяснили, что стаж женщины составляет шесть лет, но правила автолюбительница соблюдает неукоснительно — за последние два года ни разу её не ловили на нарушениях.

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