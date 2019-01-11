2019-01-11T11:53:08+03:00
Происшествия

В Дагестане выписали из больницы певицу, раненную в результате покушения

Михаил ЮЖНЫЙ
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Заслуженную артистку Дагестана, певицу Машидат Омарасхабову выписали из махачкалинской больницы. Женщина, напомним, была госпитализирована в ноябре прошлого года с огнестрельным ранением.

- Состояние Машидат Омарасхабовой улучшилось, ее выписали домой. Жизни женщины в данный момент, к счастью, ничего не угрожает, — сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского Минздрава.

После ранения женщине, получившей ранение живота, хирурги провели тяжелейшую девятичасовую операцию. Врачи долгое время оценивали общее состояние пациентки как тяжелое. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Покушение на Машидат Омарасхабову произошло в ночь на 25 ноября 2018 года. Неизвестный киллер выстрелил в певицу на проспекте Шамиля в Махачкале, прямо у двери ее дома. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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