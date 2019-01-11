Обиженный ставрополец поджег подстанцию и обесточил несколько улиц

СЕГОДНЯ 13:02 2019-01-11T13:15:16+03:00

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Полицейские поймали 33-летнего неоднократно судимого жителя Ставрополья, который поджег одну из трансформаторных подстанций Михайловска.

Несколько улиц по этой причине оказались ночью без света. Злоумышленник, как выяснилось, родом из Ессентуков. Он признался, что на преступление пошел от обиды, будучи нетрезвым.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД по СК, ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

- С его же слов, мужчина был огорчен жизненными неурядицами и не отдавал отчета своим действиям, - добавили в ведомстве. - Возбуждено дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества"