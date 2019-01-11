2019-01-11T14:44:54+03:00
Общество

Ветераны ВОВ и Губернатор Ставрополья открыли сквер Победы в Кисловодске

Объект приурочен к 76 годовщине освобождения города-курорта
Антон Шаповалов
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Сквер Победы в Кисловодске. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского краяСквер Победы в Кисловодске. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Для открытия сквера Победы в Кисловодске была организована большая церемония. В ней, помимо гостей и жителей Кисловодска, участвовали специально приглашённые ветераны ВОВ и Владимир Владимиров.

- Символично, что новый сквер открывается в день освобождения Кисловодска. Это событие напоминает о Победе, которую наши отцы и деды одержали в Великой Отечественной войне, - сказал губернатор Ставрополья, выступая перед публикой.

Также с речью выступила ветеран ВОВ Августа Елизаровна Линникова. В годы войны она работала медсестрой в эвакгоспитале, размещённом в Кисловодске.

Общая протяженность сквера Победы составляет 1,2 гектара. Кроме аллеи и дорожки, на объекте есть детские и спортивные площадки и все удобства для хорошего отдыха.

Сквер Победы реализовали в рамках проекта благоустройства городской среды. В его рамках за минувший год в крае создали и отремонтировали больше 200 объектов.

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