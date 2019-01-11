В Чечне насмерть сбили шестилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:46 2019-01-11T17:54:24+03:00

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В Шелковском районе Чеченской республики автомобилист сбил ребенка. Девочка внезапно для водителя появилась на пути. Как говорят очевидцы, маленькая чеченка перебегала дорогу в неположенном месте.

- От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте ДТП, - сообщает пресс-служба чеченской прокуратуры.

Как стало известно, за девочкой никто из родителей не следил. Теперь же будет проведена доследственная проверка.