2019-01-11T16:24:20+03:00
Общество

В Ессентуках чествовали героев освобождения города от немецкой оккупации

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В Ессентуках чествовали героев освобождения города от немецкой оккупацииВ Ессентуках чествовали героев освобождения города от немецкой оккупации
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С хроники 1943 года, оккупированных ессентукских санаториев, круглосуточной госпитальной работе началось торжественное собрание в Доме культуре, тогда город-госпиталь вернул 100 тысяч бойцов на фронт. Тем временем фашисты нанесли ему большой урон. Отступая, захватчики разрушили элеватор, хлебзавод, мельницы, гидроэлектростанцию, маслозавод, городской водопровод, три санатория и нефтебазу.

Слова Валентина Коренюгина, живой легенды-участника обороны Кавказа всегда начинаются со слов благодарности. Ессентукскому ветерану с каждым годом все сложнее передвигаться и говорить, но имена боевых товарищей он помнит наизусть: «Сколько бы лет не прошло, мы всегда будем помнить тех, с кем бок о бок защищали нашу землю. Имена моих товарищей навсегда вписаны в страницы великой победы».

«История войны» в день памяти коснулась оккупированной механотерапии, которая не досталась немцам и сохранилась неизменной; грязелечебнице повезло меньше, ее превратили в баню и пытались взорвать. На большом экране зрители в зале увидели тех, кто пережил страшные месяцы оккупации. Их воспоминания далекого 43-ьего увековечили в документальной ленте. Детей войны приветствовали в зале громкими аплодисментами.

После минуты молчания по героям, не дожившим до мирного времени, не увидевших своих внуков и правнуков, в Ессентуках прошел концерт самодеятельности. Со сцены прозвучали песни военных лет, клипы с победной хроникой, «майский вальс» в исполнении юных танцоров и другие номера местных талантов. «Мирного неба над головой»,- стало главным пожеланием ветеранам и подрастающему поколению, для которых 11 января 1943 года особая дата в истории.

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