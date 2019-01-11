Трех осетинок ищут из-за связи с террористами
Трех уроженок Северной Осетии заподозрили в участии в боях на стороне террористов в Сирии. Женщин официально объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Северной Осетии.
Сестёр Кубаевых и Абсаламову подозревают в том, что они участвовали в боях на территории Сирии. Девушкам было 23, 26 и 27 соответственно, все они уроженки Моздокского района республики.
В пресс-релизе ведомства также говорится, что женщины добровольно вступили в запрещенные в России организации. К ним они примкнули еще до того, как приняли участие в войне. О местонахождении разыскиваемых доподлинно не известно.
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Северная Осетия»