Трех осетинок ищут из-за связи с террористами

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-11T17:18:05+03:00

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Трех уроженок Северной Осетии заподозрили в участии в боях на стороне террористов в Сирии. Женщин официально объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Северной Осетии.

Сестёр Кубаевых и Абсаламову подозревают в том, что они участвовали в боях на территории Сирии. Девушкам было 23, 26 и 27 соответственно, все они уроженки Моздокского района республики.

В пресс-релизе ведомства также говорится, что женщины добровольно вступили в запрещенные в России организации. К ним они примкнули еще до того, как приняли участие в войне. О местонахождении разыскиваемых доподлинно не известно.