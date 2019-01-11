2019-01-11T18:31:49+03:00
Происшествия

В Черкесске вооруженные грабители налетели на пекаря

Ограбление булочной попало на видео [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В столице Карачаево-Черкесии камеры наблюдения засняли вооруженный налет на пекарню. В масках с пистолетами в руках они угрожали работникам, требуя деньги.

Ограбление в Черкесске попало на видео.

На записи видно, как перепуганные сотрудники прячутся за подносами, и один из преступников в ярости вырывает "щит" у одной из девушек.

Из заведения грабители сбежали с 20 тысячами рублей, которые им отдала из кассы работница.

Полицейские уже разыскивают злоумышленников по заявлению 30-летней жительницы Карачаевска, сотрудницы этой пекарни в Черкесске. Для раскрытия преступления специалисты взяли отпечатки пальцев с места происшествия.

Отмечается, что произошел инцидент 9 января.

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