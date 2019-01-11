В Черкесске вооруженные грабители налетели на пекаря
В столице Карачаево-Черкесии камеры наблюдения засняли вооруженный налет на пекарню. В масках с пистолетами в руках они угрожали работникам, требуя деньги.
Ограбление в Черкесске попало на видео.
На записи видно, как перепуганные сотрудники прячутся за подносами, и один из преступников в ярости вырывает "щит" у одной из девушек.
Из заведения грабители сбежали с 20 тысячами рублей, которые им отдала из кассы работница.
Полицейские уже разыскивают злоумышленников по заявлению 30-летней жительницы Карачаевска, сотрудницы этой пекарни в Черкесске. Для раскрытия преступления специалисты взяли отпечатки пальцев с места происшествия.
Отмечается, что произошел инцидент 9 января.