В Черкесске вооруженные грабители налетели на пекаря

СЕГОДНЯ 18:31 2019-01-11T18:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Карачаево-Черкесии камеры наблюдения засняли вооруженный налет на пекарню. В масках с пистолетами в руках они угрожали работникам, требуя деньги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/685904" frameborder="0"></iframe> Ограбление в Черкесске попало на видео.

На записи видно, как перепуганные сотрудники прячутся за подносами, и один из преступников в ярости вырывает "щит" у одной из девушек.

Из заведения грабители сбежали с 20 тысячами рублей, которые им отдала из кассы работница.

Полицейские уже разыскивают злоумышленников по заявлению 30-летней жительницы Карачаевска, сотрудницы этой пекарни в Черкесске. Для раскрытия преступления специалисты взяли отпечатки пальцев с места происшествия.

Отмечается, что произошел инцидент 9 января.