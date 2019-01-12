В Ставрополе из-за детских игр сгорела квартира

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-12T11:11:03+03:00

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В центре Ставрополя сгорела квартира — причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение малолетних с огнём. К счастью, пожарные успели спасти детей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по краю, 11 января, около 15:30 пламя охватило одну из квартир по улице Дзержинского. После звонка в экстренные службы, на место отправились 19 спасателей и пожарных. Им удалось подоспеть вовремя и не дать пламени сжечь всю квартиру — площадь пожара составила порядка 6 метров.

В огне никто не пострадал. Причиной ЧП считают детскую шалость. Проводится проверка.