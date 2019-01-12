В Пятигорске джип отправил 81-летнюю пенсионерку в реанимацию

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-12T11:18:30+03:00

Бабушка перешла дорогу в неположенном месте и попала под машину

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В Пятигорске пожилая женщина попала в реанимацию с переломом основания черепа после ДТП . Бабушка перешла дорогу в неположенном месте и попала под джип Toyota.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД по Ставрополью, около полудня 11 января пенсионерка гуляла в районе улицы Пащенко. Бабушка решила перейти дорогу вне пешеходного перехода и угодила под колёса.

«Скорая» экстренно доставила пострадавшую в горбольницу Пятигорска. У неё тяжелейшая травма — перелом основания черепа. Врачи борются за жизнь старушки.

За рулём роковой Toyota был 20-летний парень. Права у него есть уже 2 года и за это время он не был замечен за нарушениями правил. Проводится проверка, призванная установить степень вины участников ДТП.