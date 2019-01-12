В Дагестане тройная авария унесла жизни трёх человек

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-12T11:31:47+03:00

Ещё двое попали в больницу

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В субботу утром в Хасавюртовском районе Дагестана автокатастрофа с участием микроавтобуса, грузовика и легковушки унесла жизни трёх человек. Ещё двое пострадавших госпитализированы.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД республики, причины аварии пока не установлены. Известны обстоятельства: грузовой микроавтобус выехал на встречную полосу, где на полной скорости врезался в «Приору» и «КамАЗ».

В результате погибли три человека, а ещё двое пострадавших были срочно отправлены в больницу с тяжёлыми травмами.

— На месте происшествия работает спецгруппа, фиксируются все обстоятельства ДТП. По факту аварии инициирована служебная проверка, — сообщили в пресс-службе МВД.