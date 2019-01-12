2019-01-12T13:08:30+03:00
Происшествия

Жителей Дагестана просят помочь в поисках 16-летней девушки

Гапизет Гаджиалиева в последний раз видели 7 января
Андрей ЗОБОВ
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Гапизет Гаджиалиева пропала 7 январяГапизет Гаджиалиева пропала 7 январяФото: Социальные сети
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Жителей Дагестана просят оказать посильную помощь в поисках пропавшей 16-летней девушки. В последний раз Гапизет Гаджиалиеву видели 7 января в Дербенте.

Клич о помощи в социальных сетях пустили родители девушки и активисты. Особенное внимание просят обратить на объявление жителей микрорайона «Южный» в Дербенте — именно там Гапизет видели в последний раз.

На вид девушке около 18, её рост примерно 165–170 сантиметров, карие глаза и тёмные волосы. Одета Гапизет была в коричневый пуховик с капюшоном, чёрную юбку и полуботинки того же цвета.

Родители уже подали заявление в полицию. Правоохранители и родственники умоляют всех, кто видел похожую девушку обращаться по телефонам +7 (87240) 4-51-10, +7 (928) 053-77-09 или в ближайшее отделение полиции.

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