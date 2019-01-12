В Ставрополе на видео сняли драку водителя маршрутки с пьяным пассажиром
В Ставрополе на видео попала драка пьяного пассажира с водителем маршрутки. Перепивший хам отказался платить за проезд и крепко послал шофёра, за что немедленно поплатился.
По словам очевидцев, запечатлённый на видео конфликт произошёл на остановке около ТЦ «Космос» в Ставрополе. Причина конфликта проста — пьяный мужчина скандалил, хамил и отказывался платить за проезд. Водителя автобуса такое поведение взбесило и он в прямом смысле высадил нахала с пинками. Но нетрезвому и море было по колено — он продолжал материться, на чём свет стоит. Тогда разъярённый шофер повалил оппонента на землю и дал несколько оплеух «для профилактики».
Записью уже заинтересовались в полиции.
— Мы изучили размещённое в соцсетях видео. Ведётся проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД Ставрополья.
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