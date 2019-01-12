В Ингушетии почти треть годового бюджета пойдёт на зарплаты чиновникам

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-12T16:11:49+03:00

Из 26,6 миллионов 9 будут потрачены на госслужащих

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В Ингушетии зарплаты госслужащих «съедят» треть регионального бюджета — 9 миллиардов из 26,6. Из них около 7,5 млрд пойдут на оплату труда чиновников.

Сумма, которую собираются потратить на зарплаты госслужащих больше многих ключевых статей бюджета. Так, на улучшение экономической ситуации будет направлено 13% всех денег, а на медицину всего 3,2%.

— Из денег, направленных на оплату труда госслужащих в Ингушетии 28,1 процента всех расходов придутся на долю чиновников. Это на 22,4 процента больше, в прошлом году, — говорится постановлении Правительства РИ.

Это самый большой процент на всём Северном Кавказе. Так, в КЧР на эти же цели отправят 11% всех денег, в Северной Осетии — 7,2%, а на Ставрополье всего 3,7%.