Фотограф из Дагестана стал победителем конкурса National Geografic

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-12T18:09:38+03:00

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Махачкалинский фотограф и втеренарный врач Омар Пакалов победил в конкурсе «О высоком» вмесирного издания National Geographic. Его потрясающий снимок «Перегон овец на летние пастбища» стал лушим среди 2,3 тысячи работ.

Участникам конкурса предлагалось показать невероятную красоту гор планеты. И дагестанскому мастеру фото это удалось в полной мере — его фотография, сделанная в окрестностях села Чох в Гунибском районе Дагестана потрясает воображение. Сочетание живой и неживой природы — животных, мирно пасущихся на буйной зелени скал покорило жюри.

В качестве приза победителю, Омару вручили ваучер на поездку для двоих в самую высокогорную страну мира — Непал. В неё входит посещение Национального парка Читван, города Катманду и Покхару.