В сельском пивбаре обокрали ставропольца

СЕГОДНЯ 08:21 2019-01-13T08:21:53+03:00

Вор стащил рюкзак с телефоном и деньгами

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Пока житель Ставропольского края из села Дивного попивал пиво в местном баре, вор-ловкач незаметно стащил его сумку с телефоном, деньгами и банковской картой.

Как рассказали "Комсомольской правде" полицейские, похитителя нашли. Им оказался несколько раз судимый 38-летний односельчанин.

- В отделе внутренних дел он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража", - добавили в МВД СК. -

Сотрудниками полиции проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории района.