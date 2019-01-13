В сельском пивбаре обокрали ставропольца
Вор стащил рюкзак с телефоном и деньгами
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Пока житель Ставропольского края из села Дивного попивал пиво в местном баре, вор-ловкач незаметно стащил его сумку с телефоном, деньгами и банковской картой.
Как рассказали "Комсомольской правде" полицейские, похитителя нашли. Им оказался несколько раз судимый 38-летний односельчанин.
- В отделе внутренних дел он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража", - добавили в МВД СК. -
Сотрудниками полиции проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории района.