2019-01-13T08:32:26+03:00
Происшествия

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

Ограничение ввели на время из-за снегопада
Евгения СОКОРЕВА
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Военно-Грузинскую дорогу, связывающую Тбилиси и Владикавказ, временно закрыли для большегрузов из-за непогоды.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии, из-за снегопада перевозчикам запретили выезжать за пределы России.

- В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 03 часов 40 минут 13 января 2019 года до особого распоряжения, - говорится в сообщении ведомства.

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