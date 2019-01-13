2019-01-13T10:00:12+03:00
Происшествия

На Ставрополье парень стащил десятки тысяч у бабушки подруги

Будучи в гостях он обчистил карманы хозяев, пока те спали
Евгения СОКОРЕВА
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В станице Незлобной Георгиевского горокруга 29-летний парень пришел в гости домой к подруге. Ушел уже ночью и с 40 тысячами рублей ее бабушки.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" полицейские, внучка потерпевшей сама позвала преступника домой. Вора поймали и допросили.

- Задержанный пояснил, что находился в гостях у потерпевшей по приглашению её внучки, - сказали в ведомстве. - Ночью, после того, как хозяева уснули, он нашёл деньги в кармане куртки потерпевшей, похитил их и скрылся.

На парня завели дело по статье "кража, с причинением значительного ущерба гражданину".

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