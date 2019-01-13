2019-01-13T11:39:28+03:00
Происшествия

На ставропольском нефтезаводе из-за пожара пострадали трое рабочих

Вспыхнула емкость с остатками нефтяной продукции
Евгения СОКОРЕВА
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В Новопавловске на нефтеперерабатывающем заводе"Шигл" вспыхнул пожар, охвативший 50 квадратов площади. Со слов спасателей, ликвидировавших возгорание, загорелись нефтепродукты в емкости объемом 300 кубов.

- В результате происшествия госпитализированы трое рабочих, - сообщили в экстренной службе Ставропольского края.

Что послужило причиной пожара на предприятии Кировского района Ставропольского края, выясняют специалисты.

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