С обрыва в Северной Осетии упал автомобиль

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-13T14:48:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На 3 км дороги "Кармадон - Тменикау" водитель не справился с управлением и упал с обрыва. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском МЧС, из машины "ВАЗ-2115" извлекли тело погибшего. Трагедия произошла в Алагирском районе накануне.

- Сообщение о ЧП поступило 12 января в 7.54 часов утра. Для ликвидации последствий привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники, - добавили спасатели.