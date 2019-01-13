2019-01-13T14:48:31+03:00
Происшествия

С обрыва в Северной Осетии упал автомобиль

Один человек погиб
Евгения СОКОРЕВА
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На 3 км дороги "Кармадон - Тменикау" водитель не справился с управлением и упал с обрыва. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском МЧС, из машины "ВАЗ-2115" извлекли тело погибшего. Трагедия произошла в Алагирском районе накануне.

- Сообщение о ЧП поступило 12 января в 7.54 часов утра. Для ликвидации последствий привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники, - добавили спасатели.

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