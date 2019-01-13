Российским фурам открыли проезд по Военно-Грузинской дороге
Об этом сообщили спасатели
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Транспортное сообщение между Тбилиси и Владикавказом возобновлено для большегрузов. Дорогу расчистили от снега и теперь движению ничего не препятствует. О снятии ограничения рассказали спасатели из МЧС Северной Осетии.
- Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, - сообщили в ведомстве.
В службе порекомендовали водителям, узнавать о положении дел на этом участке пути заранее, чтобы избежать длительного и не комфортного ожидания.
Напомним, закрывали проезд со стороны России из-за снегопада в Грузии.