2019-01-13T16:22:34+03:00
Происшествия

Российским фурам открыли проезд по Военно-Грузинской дороге

Об этом сообщили спасатели
Евгения СОКОРЕВА
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Транспортное сообщение между Тбилиси и Владикавказом возобновлено для большегрузов. Дорогу расчистили от снега и теперь движению ничего не препятствует. О снятии ограничения рассказали спасатели из МЧС Северной Осетии.

- Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, - сообщили в ведомстве.

В службе порекомендовали водителям, узнавать о положении дел на этом участке пути заранее, чтобы избежать длительного и не комфортного ожидания.

Напомним, закрывали проезд со стороны России из-за снегопада в Грузии.

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