2019-01-13T17:43:44+03:00
Происшествия

Экстренное сообщение МЧС: в Дагестане и Кабардино-Балкарии может сойти лавина

Риск сохранится до 14 января
Евгения СОКОРЕВА
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В горах Дагестана и Кабардино-Балкарии возник риск схода лавины. Об опасности предупреждают спасатели республиканских МЧС. Снег со льдом может обрушится на высоте 1,5 км с настоящего момента до вечера 14 января.

- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, - сообщили спасатели КБР.

- Убедительная просьба к населению воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными, - добавляют сотрудники этого же ведомства из Дагестана.

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