Тройное ДТП с троллейбусом вызвало сильную пробку в Ставрополе
В Ставрополе 13 января произошла тройная авария, из-за которой оказалось парализованным троллейбусное движение.
Дорожно-транспортное происшествие cлучилось на улице 50 лет ВЛКСМ краевой столицы. Проезжую часть, по данным очевидцев, не поделили сразу два легковых автомобиля и один троллейбус.
Из-за этого дорожно-транспортного происшествия по трассе на некоторое время оказалось невозможно проехать остальному общественному транспорту: движение встало в сильную пробку.
На место происшествия в Ставрополе прибыли не только патрульные экипажи ГИБДД, но и бригада «скорой помощи». Виновника происшествия в ближайшее время предстоит определить автоинспекторам.
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