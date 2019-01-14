Тройное ДТП с троллейбусом вызвало сильную пробку в Ставрополе

СЕГОДНЯ 08:28 2019-01-14T08:28:21+03:00

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В Ставрополе 13 января произошла тройная авария, из-за которой оказалось парализованным троллейбусное движение.

Дорожно-транспортное происшествие cлучилось на улице 50 лет ВЛКСМ краевой столицы. Проезжую часть, по данным очевидцев, не поделили сразу два легковых автомобиля и один троллейбус.

Из-за этого дорожно-транспортного происшествия по трассе на некоторое время оказалось невозможно проехать остальному общественному транспорту: движение встало в сильную пробку.

На место происшествия в Ставрополе прибыли не только патрульные экипажи ГИБДД, но и бригада «скорой помощи». Виновника происшествия в ближайшее время предстоит определить автоинспекторам.