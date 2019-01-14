2019-01-14T08:57:42+03:00
Происшествия

В ДТП в Невинномысске погибла женщина-водитель

Ее пассажир получил тяжелые травмы
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Невинномысске в опрокинувшейся иномарке погибла женщина, пассажир ранен. По предварительной версии, 14 января около 4 часов утра на трассе «Кавказ» превысила скорость и не справилась с управлением.

Женщина выехала за пределы проезжей части, где автомобиль ее опрокинулся. От полученных травм на месте происшествия погибла водитель – 37-летняя женщина. Ее 39-летний пассажир с травмой головы и голени был экстренно доставлен медиками в ближайшую больницу. Ему оказывают помощь врачи. Оба участника ДТП – жители Невинномысска.

Среди причин происшествия не исключена версия о том, что женщина-водитель могла от усталости заснуть за рулем. Кроме того, ни водитель, ни пассажир, по всей видимости, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Выяснилось, что погибшая злостной нарушительницей ПДД не являлась, у нее взят анализ крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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