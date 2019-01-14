2019-01-14T09:18:53+03:00
Происшествия

В Ставрополе произошел крупный пожар в многоэтажке

Погибших и пострадавших нет
Михаил ЮЖНЫЙ
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Крупный пожар произошел в многоэтажном доме в краевом центре накануне. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, срочный вызов огнеборцам поступил в 19:45 13 января.

Площадь начавшегося пожара составила примерно около десяти квадратных метров. К счастью, в данном ЧП обошлось без погибших и пострадавших людей. Позже в социальных сетях очевидцы рассказали, что незадолго до пожара хозяйка квартиры с ребёнком вышли из дома.

В период тушения сотрудники спасательной службы одним из одним выводили всех обитателей дома через полный дыма подъезд, давая специальные им кислородные маски.

По предварительной версии правоохранителей, причиной возгорания в многоэтажке стало серьезное нарушение техники безопасности при использовании бытовых электрических приборов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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