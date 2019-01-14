2019-01-14T10:43:38+03:00
Происшествия

Ставропольские следователи проверяют смерть учительницы, к которой не приехала "Скорая"

26-летняя женщина болела простудой
Алена БЕЛЯЕВА
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В Ставрополе следователи проводят проверку по факту распространенной в СМИ информации о том, что молодая женщина погибла, так как к ней не приехали врачи "Скорой помощи".

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, представители ведомства увидели на одном из местных новостных порталов данные о том, что в Ставрополе погибла 26-летняя учительница, к которой очень долго ехали врачи.

Согласно имеющейся информации, трагедия произошла 6 января нынешнего года. Родственники женщины, болевшей простудой, вызвали домой бригаду врачей, так как ее состояние резко ухудшилось. Однако медики приехали только через 2-3 часа и учительница скончалась.

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