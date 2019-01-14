2019-01-14T11:01:10+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали вымогателя, угрожавшего расправой мужчине и его семье

Задержали охотника за легкими деньгами в кафе "на живца"
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ставропольском селе Курсавка поймали вымогателя. В лицо одному из местных жителей он сказал: возвращаешь мне 150 тыс рублей (позже сумма выросла до 250 тысяч) или я убью тебя и членов твоей семьи. Шантажист знал, что деньги у жертвы есть.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, об угрозах мужчина сообщил полицейским, и те устроили операцию по ловле преступника "на живца".

- Договорившись о встрече в одном из кафе, заявитель передал гражданину часть суммы в 50 тысяч рублей, - сказали в ведомстве. - После передачи денег оперативники краевого Главка задержали гражданина и доставили в отдел, а потом арестовали.

После опроса свидетелей дело описали в 4 томах.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Андроповский районный суд для рассмотрения по существу, - добавили полицейские.

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