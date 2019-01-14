2019-01-14T12:33:25+03:00
Общество

Легендарная группа «Король и шут» отметит 30-летний юбилей в Ессентуках

Поделиться:
Легендарная группа «Король и шут» отметит 30-летний юбилей в ЕссентукахЛегендарная группа «Король и шут» отметит 30-летний юбилей в Ессентуках
Изменить размер текста:

2 февраля всех поклонников группы ждет встреча с кумирами в театре им.Шаляпина. Специально для этого гастрольного тура восстанавливаются оригинальные концертные аудио- и видеозаписи Михаила Горшенёва (экс-лидера группы), которые будут представлены на концерте в Ессентуках.

Программа этого памятного мероприятия носит символическое название «Камнем по голове», а зрителей ждут все нетленные хиты «Короля и Шута» с главных альбомов культовой группы в исполнении команды Андрея Князева, при поддержке «Фонда памяти Михаила Горшенёва», основанного его вдовой – Ольгой.

По традиции, на сцену выйдет и дочь Михаила – Александра Горшенёва, которая вместе с Князем исполнит одну из композиций своего отца. 2 февраля 2019 года, станет символическим событием в истории группы «Король и Шут», которая продолжается благодаря любимым песням, звучащим в наших сердцах.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Ставрополья: 187 млн рублей курортного сбора тратят на благоустройство КМВ
В Чечне вновь слушается скандальное дело местного правозащитника
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
Ставрополье в прошедшем году привлекло инвестиций на 150 млрд рублей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
После пожара на нефтезаводе на Ставрополье возбуждено уголовное дело
На Ставрополье местного жителя судят за смерть по неосторожности
На Ставрополье поймали вымогателя, угрожавшего расправой мужчине и его семье
Ставропольские следователи проверяют смерть учительницы, к которой не приехала "Скорая"
В Ставрополе произошел крупный пожар в многоэтажке
В ДТП в Невинномысске погибла женщина-водитель
Тройное ДТП с троллейбусом вызвало сильную пробку в Ставрополе
Экстренное сообщение МЧС: в Дагестане и Кабардино-Балкарии может сойти лавина