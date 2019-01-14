Легендарная группа «Король и шут» отметит 30-летний юбилей в Ессентуках

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-14T12:33:25+03:00

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2 февраля всех поклонников группы ждет встреча с кумирами в театре им.Шаляпина. Специально для этого гастрольного тура восстанавливаются оригинальные концертные аудио- и видеозаписи Михаила Горшенёва (экс-лидера группы), которые будут представлены на концерте в Ессентуках.

Программа этого памятного мероприятия носит символическое название «Камнем по голове», а зрителей ждут все нетленные хиты «Короля и Шута» с главных альбомов культовой группы в исполнении команды Андрея Князева, при поддержке «Фонда памяти Михаила Горшенёва», основанного его вдовой – Ольгой.

По традиции, на сцену выйдет и дочь Михаила – Александра Горшенёва, которая вместе с Князем исполнит одну из композиций своего отца. 2 февраля 2019 года, станет символическим событием в истории группы «Король и Шут», которая продолжается благодаря любимым песням, звучащим в наших сердцах.