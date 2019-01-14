После пожара на нефтезаводе на Ставрополье возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-14T13:25:51+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Новопавловске. Предполагается, что причиной пожара могли стать грубые нарушения правил безопасности на объекте.

— Кировским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Пожар случился 13 января. В процессе слива остатков топлива из цистерны произошло возгорание. Тяжёлые ожоги получили пять человек, сейчас они находятся под присмотром медиков.

Следователи продолжают сбор улик и анализ документов предприятия. Для подтверждения версии правоохранителей назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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