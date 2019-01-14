2019-01-14T13:33:00+03:00
Общество

В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер

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В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костерВ крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
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Главные крещенские мероприятия в Ессентуках пройдут на городском озере. По традиции в крещенскую ночь здесь собирается несколько тысяч человек.

Для них организована культурная программа, выступит казачий хор. С 9 вечера 18 го января на озере будут дежурить спасатели и другие экстренные службы, будут работать пункты обогрева. Для гостей праздника будет сложен большой костер. Силами экологического клуба «Эколайф» МАУК «Аттракцион» на территории озера произведена санитарная обрезка кустарниковой поросли.

В костер пойдут брусы серебристого тополя, который был повален ветром. Также были спилены трухляевые деревья, расположенные вдоль дамбы. Санитарная акция продлится и на этой неделе. На Крещение в Ессентуках будет организована одна купель, администрация города просит жителей не посещать несанкционированные и потенциально опасные водоемы. В районе озера будет ограничено движение.

18 января с 20-00 здесь будет запрещен проезд автотранспорта, пешеходной зоной станет участок улицы Озерной от пер. Садового до главного входа на Городское озеро.

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