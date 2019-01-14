Ставрополье в прошедшем году привлекло инвестиций на 150 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-14T14:51:51+03:00

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Ставрополье в прошедшем году привлекло инвестиций на сумму более 150 млрд рублей.

- Это на 2 процента больше по сравнению с 2017 годом, - рассказал представителям СМИ на пресс-конференции глава региона Владимир Владимиров. - В 2018 году в Ставропольском крае был обозначен лучший результат по притоку инвестиций за последний период.

По данным губернатора, в 2018 году инвесторы реализовали на территории Ставропольского края 39 проектов общей стоимостью в 20 млрд рублей. Благодаря их усилиям в регионе было создано свыше восьми сот новых рабочих мест.

Губернатор Ставропольского края также рассказал, что валовый региональный продукт в 2018 году вырос до суммы в 700 млрд рублей.

- Рост по данному показателю составил 2,2 процента к уровню 2017 года. Это на 0,4 пункта выше прогнозируемой динамики прироста валового внутреннего продукта в среднем по всей России, - сказал на пресс-конференции Владимир Владимиров.