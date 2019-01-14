В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-14T15:03:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На ежегодной пресс-конференции губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в этом году на дороги региона заложили 9,1 млрд рублей. Для сравнения в 2017-м на них потратили 5,2 млрд рублей, а в 2018 году - 7 млрд рублей.

Деньги направят на строительство развязки на въезде в Пятигорск со стороны Иноземцево, ремонт дороги в Михайловске (в районе переезда через железнодорожные пути) и на создание путепровода через железную дорогу в Невинномысске, длина которого достигнет 300 метров, а общая протяженность транспортно-пешеходных зон составит 3,1 километра.

Вместе с этим, продлят Российский проспект краевой столицы до улицы Доваторцев, а также начнут строительство эстакады в Промышленном районе Ставрополя.

- В текущем году около 800 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт дорог в сельской местности, 1,2 миллиарда рублей будет направлено на городские автодороги, - пообещал Владимиров.