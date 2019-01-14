В Чечне вновь слушается скандальное дело местного правозащитника

СЕГОДНЯ 15:14 2019-01-14T15:14:29+03:00

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В Шалинском городском суде возобновили слушание дела против главы “Мемориала” Оюба Титиева. На заседании присутствуют коллеги подсудимого - Александр Черкасов, Татьяна Глушкова и Светлана Ганнушкина. В зале также находятся представители федеральных СМИ.

Напомним, что дело Титиева стало широко обсуждаться сразу после возбуждения. Правозащитника, руководителя чеченского филиала “Мемориала”, уличили в хранении наркотиков. 9 января прошлого года сотрудники ДПС остановили машину подозреваемого и в ходе проверки нашли 180 граммов марихуаны. После медицинской экспертизы в крови Титиева не нашли следов запрещенных веществ.

С 19 июля процесс проходит в Шалинском городском суде. Сторона защиты неоднократно просила перенести рассмотрение дела в другой регион. Они уверены, что дело правозащитника сфабриковано властями Чечни.