Губернатор Ставрополья: 187 млн рублей курортного сбора тратят на благоустройство КМВ

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-14T15:33:41+03:00

В 2019 году с туристов региона планируют собрать около 260 млн рублей

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За 2018 год казна Ставрополья пополнилась на 187 млн рублей, которые внесли туристы в счет курортного налога. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров на ежегодной пресс-конференции. Деньги, с его слов, тратят на благоустройство городов Кавминвод, которые за этот год посетили 312 тысяч отдыхающих. Всего Ставрополье увидели больше миллиона туристов.

-В Железноводске завершены работы на Лермонтовском терренкуре. В Ессентуках проведено благоустройство партерной группы у Курортного парка. В Пятигорске - первая очередь обновления парка «Цветник». В Кисловодске в первые месяцы текущего года планируется завершить благоустройство двух пешеходных зон и скверов у памятников по Курортному бульвару, - рассказал Владимиров оо объектах, на которые тратятся собранные с туристов средства.

В 2019 году курортный налог должен достигнуть суммы в 260 млн рублей.