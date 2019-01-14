В Ессентуках отметят день снега

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-14T16:53:28+03:00

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20 января в 12.00 на городском озере в рамках Всемирного дня снега состоится информ-экскурс «Резервы здоровья». Цель этого праздника - повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. Снегом нынешняя зима ессентучан не балует, но они не отчаиваются, ведь температура воздуха все равно позволяет им закаляться.

Члены клуба любителей зимнего плавания проведут для всех желающих лекцию и мастер-класс, на котором поделятся своим опытом и методическими рекомендациями по закаливанию и подготовке к моржеванию. Чтобы получать пользу от плавания зимой, необходимо соблюдать следующие правила: · начинать нужно постепенно, без фанатизма. Опытные моржи настаивают на постепенном закаливании организма.

Для этого нужно обливаться холодной водой летом, постепенно понижая ее температуру; · не окунаться первый раз в прорубь одному; · прорубь должна быть такой, чтобы из нее можно было легко выбраться; · окунаться только хорошо разогрев тело растиранием сухой тканью, но не вспотевшим; · первый раз находиться в воде несколько секунд; · после купания быстро снять мокрые вещи, насухо вытереться полотенцем, тепло одеться; · не употреблять спиртные напитки до и во время купания.