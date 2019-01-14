СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-14T17:36:29+03:00

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Курорты КЧР посетило в новогодние праздники 120 тысяч человек/ Это результат лучше, чем прошлогодний/

Больше всего людей приехало в Домбай: он с 30 декабря по 8 января собрал примерно 60 тысяч туристов. Другие 45 тысяч гостей республики отдыхало в обновленном комплексе “Архыз”. Гостиницы региона во время праздника заполнились полностью.

Туристы чаще всего посещали Тебердинский заповедник и “Медовые водопады”. Количество людей, желающих отметить Новый год в Карачаево-Черкессии, возрос на пять тысяч.

В 2018 году республика планировала продать свои туристические услуги почти полутора миллионам людей. В первом квартале они уже приняли свыше 400 тысяч человек.