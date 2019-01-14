Следком Дагестана проверяет информацию о смерти ребёнка из-за ошибки врачей
В Дагестане следователи заинтересовались информацией о критической ошибке врачей частной клиники «Панацея». Предполагается, что ошибка в диагностике стоила жизни 13-летнему ребёнку, скончавшемуся от менингококковой инфекции.
— Информация о смерти 13-летнего мальчика была распространена в СМИ 13 января. По этому факту инициирована доследственная проверка, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.
Известно, что с острыми симптомами ребёнка привезли в «Панацею» 10 января. Диагност нашёл у мальчика геморрагический васкулит, назначил лечение. Но улучшений не было. А на следующий день несчастного парализовало.
Родители забили тревогу и перевезли ребёнка в Детскую республиканскую клиническую больницу, где был поставлен верный диагноз — менингококковая инфекция. После этого мальчишку отправили в Республиканский центр инфекционных болезней, но поздно. Спасти несчастного не уже смогли.
Теперь безутешным родителям остаётся ждать решения следователей.
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