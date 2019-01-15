В Невинномысске пьяный водитель устроил тройное ДТП

СЕГОДНЯ 08:39 2019-01-15T08:39:33+03:00

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В Невинномысске пьяный водитель спровоцировал тройную автоаварию, в которой пострадал ребенок.

По предварительной версии, 14 января на перекрестке улиц Объездная и Алтайская водитель автомобиля «Рено Логан» допустил наезд на «Ниссан Алмера», который по инерции врезался в«Хендэ Соната». Травму головы получила 5-летняя пассажирка автомашины «Ниссан», которая в момент автоаварии находилась в детском автокресле.

Госпитализация понадобилась 53-летнему водителю «Рено», который также получил ранение головы. В больнице у него было установлено алкогольное опьянение, однако, проходить процедуру медицинского освидетельствования мужчина отказался. На него был составлен административный протокол.

Теперь ему грозит до 2 лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.