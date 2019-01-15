2019-01-15T08:39:33+03:00
Происшествия

В Невинномысске пьяный водитель устроил тройное ДТП

Пострадала пятилетняя девочка
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Невинномысске пьяный водитель спровоцировал тройную автоаварию, в которой пострадал ребенок.

По предварительной версии, 14 января на перекрестке улиц Объездная и Алтайская водитель автомобиля «Рено Логан» допустил наезд на «Ниссан Алмера», который по инерции врезался в«Хендэ Соната». Травму головы получила 5-летняя пассажирка автомашины «Ниссан», которая в момент автоаварии находилась в детском автокресле.

Госпитализация понадобилась 53-летнему водителю «Рено», который также получил ранение головы. В больнице у него было установлено алкогольное опьянение, однако, проходить процедуру медицинского освидетельствования мужчина отказался. На него был составлен административный протокол.

Теперь ему грозит до 2 лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дороги Ингушетии потратят 550 млн рублей
В КЧР будут судить сотрудника ФСИНа за наезд на мать и двух детей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
Дагестанский таможенник попал под суд за контрабанду люксовых авто на 120 миллионов
Ставрополец в изоляторе попытался избить себя, а ударил полицейских
На ессентукском озере в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьев
Ставрополец убил любовницу за измену в Новый год
Глава Ставрополья уволил вице-премьера, который скрыл доходы в декларации
В Дагестане вандалы устроили погром в парке ветеранов Великой Отечественной
Следком Дагестана проверяет информацию о смерти ребёнка из-за ошибки врачей
Курорты КЧР посетило в новогодние праздники 120 тысяч человек
В Ессентуках отметят день снега
Губернатор Ставрополья: 187 млн рублей курортного сбора тратят на благоустройство КМВ
В Чечне вновь слушается скандальное дело местного правозащитника
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
Ставрополье в прошедшем году привлекло инвестиций на 150 млрд рублей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
После пожара на нефтезаводе на Ставрополье возбуждено уголовное дело
Легендарная группа «Король и шут» отметит 30-летний юбилей в Ессентуках
На Ставрополье местного жителя судят за смерть по неосторожности
На Ставрополье поймали вымогателя, угрожавшего расправой мужчине и его семье
Ставропольские следователи проверяют смерть учительницы, к которой не приехала "Скорая"
В Ставрополе произошел крупный пожар в многоэтажке
В ДТП в Невинномысске погибла женщина-водитель
Тройное ДТП с троллейбусом вызвало сильную пробку в Ставрополе
Экстренное сообщение МЧС: в Дагестане и Кабардино-Балкарии может сойти лавина