В Дагестане вандалы устроили погром в парке ветеранов Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-15T09:03:33+03:00

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Сотрудники полиции ищут злоумышленников, поломавших скамейки и бетонные плиты в парке ветеранов Великой Отечественной войны в дагестанском городе Кизляр.

Инцидент произошел в выходные дни в центральном парке Кизляра, где находится мемориальный комплекс "Память" в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Вандалы сломали десятки скамеек. Полиция ищет этих преступников.

Мэр города Александр Шувалов уже провел встречу с руководством городским управлением ЖКХ и приказал восстановить эти скамейки. В пресс-службе мэрии отметили, что мемориал комплекс "Память" построили 9 мая 1995 года в память об 11 тысячах кизлярцах, павших на фронтах Великой Отечественной войны.