Глава Ставрополья уволил вице-премьера, который скрыл доходы в декларации

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-15T11:26:50+03:00

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на ежегодной пресс-конференции рассказал, почему покинул свой пост зампред регионального правительства Эркинбек Алимов. Как сообщил глава региона, чиновник был уволен из-за нарушения закона о государственной службе. Оказалось, что в декларации он не указал полученный займ.

- Так как такое поведение недопустимо, мы попросили его расстаться со своим рабочим местом. Человек, который работает на госслужбе, обязан указывать все денежные поступления, которые он получает в течение года. Не указал – будь добр уходи со службы и закрывай свой займ. Его место останется свободным, перераспределения полномочий не будет, - сообщил Владимир Владимиров.

Губернатор также отметил, что перед Алимовым стояла задача наладить взаимодействие с холдингом "Металлоинвест". Чиновник с этим справился, поэтому замену ему подыскивать не будут.