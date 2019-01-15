Ставрополец убил любовницу за измену в Новый год

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-15T10:42:45+03:00

Поймав её на даче у знакомого, мужчина забил её до смерти ногами

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В Ставрополе ревнивец до смерти забил свою любовницу и сожительницу за измену в новогоднюю ночь. Он застал женщину на даче у знакомого.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по краю, перед Новым годом женщина ушла из дома. После праздника мужчина начал её искать, и застал на даче у знакомого. Понимая, что ночью любовница ему изменила, 47-летний подозреваемый впал в ярость и стал избивать её ногами.

— У пострадавшей диагностировали переломы ребер, разрыв селезенки. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте, — говорится в сообщении.

По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу. Расследование продолжается, специалисты собирают доказательства вины ревнивца. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.