2019-01-15T11:11:02+03:00
Общество

На ессентукском озере в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьев

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На ессентукском озере в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьевНа ессентукском озере в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьев
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Уже второй год на городском озере при МАУК «Аттракцион» действует клубное формирование «ЭкоLife». Его члены помогают сотрудникам учреждения в работе по экологическому воспитанию, принимают активное участие в субботниках, экодесантах, различных экологических акциях. Особенно важна эта работа в осенне-зимний период. Сейчас в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьев.

Постоянные гости городского озера обращали внимание на практически погибшие, почти полые внутри ивы на берегу озера, их регулярно ломает ветром, и они представляют угрозу для отдыхающих. Также склон в сторону поймы реки Подкумок регулярно зарастает непролазным кустарником, который также приходится убирать.

Сейчас ветки убирают в костер, который будет согревать ессентучан в Крещенскую ночь. Но и после праздника работы будут продолжены, а спиленный сухостой станет основой для масленичного костра.

Участники клуба отмечают, что часто их работе мешает низкая экологическая грамотность населения, которое путает санитарную обрезку со спилом деревьев, однако это не так. Ликвидации подвергается только сухостой и уже сломанные, упавшие деревья.

Также в планах у экологического клуба в этом году создать флористический паспорт городского озера и провести полную инвентаризацию краснокнижных растений.

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