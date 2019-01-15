2019-01-15T11:18:59+03:00
Происшествия

Ставрополец в изоляторе попытался избить себя, а ударил полицейских

Стражи порядка попытались остановить мужчину
Андрей ЗОБОВ
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Дебошир «прописал» в лицо полицейским, которые пытались остановить егоДебошир «прописал» в лицо полицейским, которые пытались остановить егоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следственный комитет расследует нападение на полицейских в изоляторе отдела МВД Кировского района. Задержанный житель Новопавловска попытался избить сам себя, но под горячую руку попались стражи порядка.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе краевого следственного управления СКР, 37-летнего жителя Новопавловска задержали 25 ноября. Мужчина решил отмстить полицейским и стал наносить себе увечья, чтобы снять побои после освобождения. Но под горячую руку попали стражи порядка, пытавшиеся остановить дебошира. Двоим полицейским он «прописал» в лицо.

— Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти. Следователь допросил подозреваемого и свидетелей инцидента. Теперь дело за судебно-медицинскими экспертизами. Расследование уголовного дела продолжается, — отметили в пресс-службе следкома.

Дебоширу грозит до 5 лет колонии.

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