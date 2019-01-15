2019-01-15T12:12:38+03:00
Происшествия

Дагестанский таможенник попал под суд за контрабанду люксовых авто на 120 миллионов

Правоохранитель оказался членом преступной группировки
Андрей ЗОБОВ
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На таможне регистрировали авто премиум-классаНа таможне регистрировали авто премиум-классаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Главный инспектор Махачкалинского таможенного поста оказался участником банды контрабандистов. Силовик пропустил 90 дорогостоящих автомобилей, из-за чего казна недосчиталась почти 120 миллионов рублей налогов.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в Генпрокуратуре России, в 2012 году таможенник и его знакомый из гражданских создали банду контрабандистов из 14 человек. Здесь были и другие таможенники, и ребята, которые перегоняли автомобили.

— Сообщество существовало до 2014 года. Его участники ввезли 90 дорогостоящий транспортных средств и автоприцепов на территорию РФ и незаконно поставили их на государственный учет. Благодаря помощи коррумпированных таможенников, они уклонившись от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 119 миллионов рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранителям удалось убедить бывшего силовика сотрудничать со следствием, поэтому его уголовное дело выделено в отдельное производство. Его направили в Советский райсуд Махачкалы.

Остальные члены банды пока остаются под следствием.

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