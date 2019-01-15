2019-01-15T14:21:04+03:00
Происшествия

В КЧР будут судить сотрудника ФСИНа за наезд на мать и двух детей

Младшему было четыре года
Антон Шаповалов
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Следственное управление СК РФ по КЧР закончило расследование дела бывшего инспектора отдела режима и надзора местной тюрьмы. В сентябре прошлого года он наехал на мать с двумя детьми.

Следствие выяснило, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу со своими чадами. Однако водитель “Лады-Приоры”, являющийся по должности младшим инспектором, нарушил правила ПДД и наехал на прохожих.

Семью доставили в Карачаево-Черкесскую Республиканскую больницу. Матери было 33 года, а детям - четыре и шесть лет соответственно. Все пострадавшие получили тяжелые травмы.

- Проведённая экспертиза показала, что в крови подозреваемого водителя не обнаружено алкоголя или других наркотических и психотропных веществ, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Карачево-Черкессии.

Виновник трагедии сообщил следствию, что торопился домой и, не сумев сориентироваться, потерял контроль над машиной. Дело передали в Черкесский городской суд, чтобы принять окончательное решение по этой громкой истории

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