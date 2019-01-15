2019-01-15T14:50:02+03:00
Экономика

На дороги Ингушетии потратят 550 млн рублей

Ремонт коснется и горных районов
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ингушетии на ремонт 24 км дорог потратят более полумиллиарда рублей. О выделении средств сообщил представитель госуправления автомобильных дорог республики.

Отмечается, что средства направит в 2019 году как местный, так и федеральный бюджет.

При этом коснется дорожный ремонт и горных районов Ингушетии. В частности, капремонт проведут на участки "Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми", "Назрань-Малгобек-Нижний Курп- Терек" и другие дороги у Джейрахского района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В КЧР будут судить сотрудника ФСИНа за наезд на мать и двух детей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
Дагестанский таможенник попал под суд за контрабанду люксовых авто на 120 миллионов
Ставрополец в изоляторе попытался избить себя, а ударил полицейских
На ессентукском озере в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьев
Ставрополец убил любовницу за измену в Новый год
Глава Ставрополья уволил вице-премьера, который скрыл доходы в декларации
В Дагестане вандалы устроили погром в парке ветеранов Великой Отечественной
В Невинномысске пьяный водитель устроил тройное ДТП
Следком Дагестана проверяет информацию о смерти ребёнка из-за ошибки врачей
Курорты КЧР посетило в новогодние праздники 120 тысяч человек
В Ессентуках отметят день снега
Губернатор Ставрополья: 187 млн рублей курортного сбора тратят на благоустройство КМВ
В Чечне вновь слушается скандальное дело местного правозащитника
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
Ставрополье в прошедшем году привлекло инвестиций на 150 млрд рублей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
После пожара на нефтезаводе на Ставрополье возбуждено уголовное дело
Легендарная группа «Король и шут» отметит 30-летний юбилей в Ессентуках
На Ставрополье местного жителя судят за смерть по неосторожности
На Ставрополье поймали вымогателя, угрожавшего расправой мужчине и его семье
Ставропольские следователи проверяют смерть учительницы, к которой не приехала "Скорая"
В Ставрополе произошел крупный пожар в многоэтажке
В ДТП в Невинномысске погибла женщина-водитель
Тройное ДТП с троллейбусом вызвало сильную пробку в Ставрополе
Экстренное сообщение МЧС: в Дагестане и Кабардино-Балкарии может сойти лавина