На дороги Ингушетии потратят 550 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-15T14:50:02+03:00

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В Ингушетии на ремонт 24 км дорог потратят более полумиллиарда рублей. О выделении средств сообщил представитель госуправления автомобильных дорог республики.

Отмечается, что средства направит в 2019 году как местный, так и федеральный бюджет.

При этом коснется дорожный ремонт и горных районов Ингушетии. В частности, капремонт проведут на участки "Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми", "Назрань-Малгобек-Нижний Курп- Терек" и другие дороги у Джейрахского района.