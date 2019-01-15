На дороги Ингушетии потратят 550 млн рублей
Ремонт коснется и горных районов
Изменить размер текста:
В Ингушетии на ремонт 24 км дорог потратят более полумиллиарда рублей. О выделении средств сообщил представитель госуправления автомобильных дорог республики.
Отмечается, что средства направит в 2019 году как местный, так и федеральный бюджет.
При этом коснется дорожный ремонт и горных районов Ингушетии. В частности, капремонт проведут на участки "Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми", "Назрань-Малгобек-Нижний Курп- Терек" и другие дороги у Джейрахского района.