Поклонники теории плоской Земли нашли место силы в «Гармонии»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-15T15:27:56+03:00

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Жилой район «Гармония» в предместьях Ставрополя динамично развивается, прирастая не только новыми улицами с разными форматами жилья, но и тематическими зонами. Благоустройству аллеи Ласточек здесь уделяется большое внимание: постоянно увеличивается число арт-объектов.

Не так давно на аллее появилась карта плоской Земли, выполненная в виде металлического стола, поверхность которого и есть карта, а ножки являются тремя слонами. Приверженцы теории альтернативного происхождения Вселенной уже по достоинству оценили задумку.

Примечательно, что жилой район «Гармония» район благодаря своим арт-объектам популярен и у поклонников «Игры престолов», излюбленным местом которых стал Железный трон – символ верховной власти над Семью Королевствами.

Жилой район «Гармония» привлекает не только своим обустройством, но и развитой социальной инфраструктурой, ежегодно прирастая новыми важными объектами.