В Ессентуках утвердили календарь событийных мероприятий края

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-15T15:44:49+03:00

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Под председательством заместителя председателя правительства края Ирины Кувалдиной прошло рабочее совещание по вопросу проведения событийных мероприятий 2019 года. Совместно с министерствами культуры и туризма и представителями городов-курортов обсудили все брендовые события наступившего года. Среди главных назвали фестиваль воздухоплавания, курортные сезоны, форум «Кавказская здравница». Они проводятся много лет и пользуются большим спросом среди отдыхающих. Как рассказал министр туризма края Александр Трухачев в ближайшее время будет выпущен календарь топ 50 событий Ставрополья. На сайте минтуризма уже размещен перечень развлекательных мероприятий 1 полугодий 2019 года.

Ключевой площадкой для событийного туризма по традиции станут Ессентуки. Город открывает курортные сезоны, принимает очередной фестиваль воздухоплавания, выставку «Благословенный Кавказ». Форум «Кавказская здравница» тоже получил прописку в Ессентуках. Помимо фестиваля барабанщиков «Драмфест» город-курорт в августе примет 5 дневный рок- фестиваль на Аэродроме ДОСААФ. Здесь же будет организована выставка ретро-автомобилей и байк - шоу. В апреле в Ессентуки прибудут участники международного фестиваля кавказского танца «Жемчужина России». В Ессентуки переедут и знаменитые «Шаляпинские сезоны».

Из новых событий ожидаются фестивали фейерверков и грязи, которые планируются в Железноводске, фестиваль ландшафного дизайна в Пятигорске, джазовый фестиваль тоже станет визитной карточкой КМВ. Перечень событийных дат 2019 года на Ставрополье богат и разнообразен. Мероприятия подбираются на вкус не только курортников, но и туристов, приезжающих посмотреть КМВ.

Большинство мероприятий уже определили точные даты, по ним скоро начнут работать оргкомитеты.

1.06 открытие курортных сезонов в Ессентуках далее все города КМВ.

С 6 сентября фестиваль воздухоплавания и гастрономический фест «О да, еда» ессентукское озеро

Август Драмфест Ессентуки

Май фестиваль фейерверков Железноводск

Июль театральный фестиваль «Водяное общество» Кисловодск

Апрель «Жемчужина России» фестиваль танцев Ессентуки

11-17 сентября выставка «Благословенный Кавказ»Ессентуки

1.06 международный конкурс пианистов им.Сафонова Пятигорск.