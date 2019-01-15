2019-01-15T17:02:21+03:00
Происшествия

В Дагестане ликвидировали три подпольных оружейных завода

Полицейские продолжают бороться с распространением незаконных огнестрелов в республике
Андрей ЗОБОВ
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В Дагестане продолжается борьба с незаконным производством и распространением оружия. Так, в 2018 году были найдены и ликвидированы три подпольных завода по производству огнестрелов.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД Дагестана, разоружение местных жителей продолжается всеми возможными средствами. Так, вместе с поиском цехов по изготовлению, проводятся проверки и изымаются огнестрелы у населения.

— В 2018 году у населения было изъято 400 единиц огнестрельного оружия. Среди них было тяжёлое вооружение — в том числе 11 гранатометов, а также один пулемет. Также правоохранители конфисковали 31 автомат, 18 винтовок, 179 пистолетов. Популярностью среди населения пользуется и взрывчатка — её нашли целых 14,5 килограммов, а также 164 гранаты. Также полицейское управление нашло у местных жителей 29 тысяч патронов различного калибра.

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