В Дагестане ликвидировали три подпольных оружейных завода
В Дагестане продолжается борьба с незаконным производством и распространением оружия. Так, в 2018 году были найдены и ликвидированы три подпольных завода по производству огнестрелов.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД Дагестана, разоружение местных жителей продолжается всеми возможными средствами. Так, вместе с поиском цехов по изготовлению, проводятся проверки и изымаются огнестрелы у населения.
— В 2018 году у населения было изъято 400 единиц огнестрельного оружия. Среди них было тяжёлое вооружение — в том числе 11 гранатометов, а также один пулемет. Также правоохранители конфисковали 31 автомат, 18 винтовок, 179 пистолетов. Популярностью среди населения пользуется и взрывчатка — её нашли целых 14,5 килограммов, а также 164 гранаты. Также полицейское управление нашло у местных жителей 29 тысяч патронов различного калибра.
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